Прохор Шаляпин рассказал о конфликте с афроамериканкой в магазине

Прохор Шаляпин попал в неприятную ситуацию в одном из магазинов США. Всё началось с того, что артист не захотел стоять в очереди на кассу.
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Красиво живёт этот Фёдор и спит уютно. А как живут станочники приносящие реальную пользу государству вряд ли покажут!