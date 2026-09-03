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Аргументы недели

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Прохор Шаляпин рассказал о конфликте с афроамериканкой в магазине

Прохор Шаляпин рассказал о конфликте с афроамериканкой в магазине

Прохор Шаляпин попал в неприятную ситуацию в одном из магазинов США. Всё началось с того, что артист не захотел стоять в очереди на кассу.

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