Минобороны подтвердило уничтожение HIMARS, из которой ВСУ ударили по Курской области

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил пусковую установку реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой ВСУ накануне нанесли удар по городу Рыльску Курской области.
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