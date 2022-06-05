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События на Украине на 12:00 5 июня: Путин оценил поставки западных РСЗО Киеву, в Мариуполе обнаружены запрещенные боеприпасы

События на Украине на 12:00 5 июня: Путин оценил поставки западных РСЗО Киеву, в Мариуполе обнаружены запрещенные боеприпасы

Международная редакция ФАН сообщает о важнейших событиях на Украине и в Донбассе к утру 5 июня. Бойцы Центрального военного округа ВС России доставили в ранее освобожденный Лиман Донецкой Народной Республики несколько тонн гуманитарной помощи.

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