События на Украине на 12:00 5 июня: Путин оценил поставки западных РСЗО Киеву, в Мариуполе обнаружены запрещенные боеприпасы

Международная редакция ФАН сообщает о важнейших событиях на Украине и в Донбассе к утру 5 июня. Бойцы Центрального военного округа ВС России доставили в ранее освобожденный Лиман Донецкой Народной Республики несколько тонн гуманитарной помощи.