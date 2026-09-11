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Банк России решит судьбу ключевой ставки сегодня

Банк России решит судьбу ключевой ставки сегодня

Экономист Евгений Коган считает, что регулятор сохранит ставку на уровне 14%, так как снижение может ускорить инфляцию из-за роста кредитования.

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