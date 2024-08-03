Экс-хоккеист Бахмутов заявил, что Миранчук не станет такой легендой, как Овечкин

Бывший российский хоккеист и тренер Игорь Бахмутов заявил, что футболист Алексей Миранчук, который этим летом перешел в американский клуб "Атланта Юнайтед", не сможет стать такой же спортивной легендой для США, как хоккеист Александр Овечкин, выступающий в НХЛ за "Вашингтон Кэпиталз".