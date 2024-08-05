Вы удивитесь, но огурцы и помидоры не относятся к овощам!

А вы тоже привыкли к мысли, что все, что растет на стеблях над землей и под ее поверхностью — это овощи, а все что на деревьях и кустах — это фрукты? Но это совсем не так и растительный мир устроен сложнее, чем мы думаем.
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