Житель Новороссийска устроил поджоги в двух банках по указанию кураторов

Житель Новороссийска устроил поджоги в двух банках по указанию кураторовВ Новороссийске 22-летнего местного жителя будут судить за поджоги двух банков.
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