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Александр Усик – Тайсон Фьюри: где смотреть онлайн трансляцию в прямом эфире в Казахстане

Александр Усик – Тайсон Фьюри: где смотреть онлайн трансляцию в прямом эфире в Казахстане

Эпохальное событие в мире бокса пройдёт в ночь c субботы на воскресенье, с 18 на 19 мая. В Эр-Рияде будет разыграно первое с 2000 года звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

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