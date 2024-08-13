Получены интересные данные о птицах забайкальского севера

В нацпарке «Кодар» впервые были проведены научные исследования орнитофауны, которые позволили выявить видовой состав гнездящихся и мигрирующих птиц, определить их численность, сообщается на сайте учреждения.
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