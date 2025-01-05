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Тренер «Монако» Хюттер о 0:1 в Суперкубке Франции: «Проигрыш на последних минутах – тяжелый удар. «ПСЖ» заслужил победу, но я доволен, что мы боролись до конца»

«Монако» уступил со счетом 0:1, пропустив от «ПСЖ» на 92-й минуте. – Проигрывая на последних минутах, вы всегда прежде всего  испытываете разочарование.

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