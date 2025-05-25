Вертолет с Владимиром Путиным попал в эпицентр отражения атаки БПЛА под Курском

Все дроны ВСУ были успешно сбиты. Российские военные полностью обеспечили безопасность президента.Командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в интервью журналистам телеканала «Россия 1» рассказал об отражении атаки БПЛА ВСУ во время визита президента Владимира Путина в Курскую область.
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