Вертолет с Владимиром Путиным попал в эпицентр отражения атаки БПЛА под Курском

Все дроны ВСУ были успешно сбиты. Российские военные полностью обеспечили безопасность президента.Командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в интервью журналистам телеканала «Россия 1» рассказал об отражении атаки БПЛА ВСУ во время визита президента Владимира Путина в Курскую область.