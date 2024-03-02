НАК: заблокированные в доме в Ингушетии боевики планировали теракты

Режим КТО введен в городе Карабулак в Ингушетии. По данным НАК, спецназ ФСБ заблокировал в доме группу боевиков, планировавших "резонансные" теракты, – при попытке задержания они открыли огонь по силовикам.
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