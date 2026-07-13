Что можно купить на вторичке за 300 тысяч: гид по советской классике

Бюджет в 300 тысяч на вторичном рынке — не приговор, а входной билет в мир советской классики. Но каждый из трёх главных претендентов требует разного подхода к выбору и разного объёма вложений после покупки.
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