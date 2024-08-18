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NYT: Трамп намерен привлекать военных для подавления беспорядков в США

NYT: Трамп намерен привлекать военных для подавления беспорядков в США

Global Look Press/Keystone Press Agency/John Lamparski В случае победы на президентских выборах в США экс-глава государства и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп намерен использовать военных для подавления беспорядков внутри страны, пишет издание The New York Times.

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
&quot;Трамп намерен привлекать военных для подавления беспорядков в США&quot;.................. Ну да ну да.  Как это у нас: &quot;Свяжо питание, но сереться с трудом&quot;. Сейчас в штатах власти плюют на законы и намеренно создают судебные прецеденты, чтоб потом их применять обоснованно. Например дом, квартира и т.д. уже потеряли свою знаменитую неприкосновенность, но вот подобные законы пока еще у них соблюдают. Но это пока.............. а дальше народный хаос и развал.........
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