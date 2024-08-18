NYT: Трамп намерен привлекать военных для подавления беспорядков в США

ДГ

Дмитрий Гурин

"Трамп намерен привлекать военных для подавления беспорядков в США".................. Ну да ну да. Как это у нас: "Свяжо питание, но сереться с трудом". Сейчас в штатах власти плюют на законы и намеренно создают судебные прецеденты, чтоб потом их применять обоснованно. Например дом, квартира и т.д. уже потеряли свою знаменитую неприкосновенность, но вот подобные законы пока еще у них соблюдают. Но это пока.............. а дальше народный хаос и развал.........