Global Look Press/Keystone Press Agency/John Lamparski В случае победы на президентских выборах в США экс-глава государства и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп намерен использовать военных для подавления беспорядков внутри страны, пишет издание The New York Times.
NYT: Трамп намерен привлекать военных для подавления беспорядков в США
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ДГ
Дмитрий Гурин
"Трамп намерен привлекать военных для подавления беспорядков в США".................. Ну да ну да. Как это у нас: "Свяжо питание, но сереться с трудом". Сейчас в штатах власти плюют на законы и намеренно создают судебные прецеденты, чтоб потом их применять обоснованно. Например дом, квартира и т.д. уже потеряли свою знаменитую неприкосновенность, но вот подобные законы пока еще у них соблюдают. Но это пока.............. а дальше народный хаос и развал.........
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