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«Хапоэль Тель-Авив» официально подписал Томаша Саторански

34-летний чешский защитник Томаш Саторански продолжит карьеру в « Хапоэле Тель-Авив ». Клуб объявил о подписании однолетнего соглашения с баскетболистом.

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