Массовое отравление рабочих на Камчатке: Минздрав озвучил диагноз

Стал известен один на всех диагноз для отравившихся в Елизово рабочих.Министерство здравоохранения Камчатского края назвало причину плохого состояния сорока рабочих, занятых на стройке нового терминала аэропорта в Елизово.
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