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Потапова четвертый раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10

27-я ракетка мира Анастасия Потапова обыграла №7 Он Жабер во втором круге турнира в Сан-Диего – 6:4, 7:6(4).

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