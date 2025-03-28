В Петербурге создали прототип лазерного ружья против дронов

Изделие входит в проект «Посох» Прототип лазерного ружья, предназначенного для поражения дроновна дистанции до 500 м, показали в рамках Всероссийской конференции «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем» в Петербурге.
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