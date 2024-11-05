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Алина Загитова рассказала, почему не спешит вступать в брак

Олимпийская чемпионка высказалась о неготовности создавать семью. Олимпийская чемпионка (2018), чемпионка мира (2019) и Европы (2018), чемпионка России (2018) по фигурному катанию Алина Загитова признала, что работать над новыми проектами ей проще и понятнее, чем создавать семью.

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