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Азербайджан и Армения взаимно обвиняют друг друга в обстрелах и разведке дронов

Азербайджан и Армения взаимно обвиняют друг друга в обстрелах и разведке дронов

Минобороны Азербайджана обвиняет Армению в разведывательных полетах и обстрелах на границе. Армянская сторона отвергает эти заявления, утверждая, что азербайджанские силы открыли огонь, повредив дом в Сюникской области.

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