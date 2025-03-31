Азербайджан и Армения взаимно обвиняют друг друга в обстрелах и разведке дронов

Минобороны Азербайджана обвиняет Армению в разведывательных полетах и обстрелах на границе. Армянская сторона отвергает эти заявления, утверждая, что азербайджанские силы открыли огонь, повредив дом в Сюникской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии