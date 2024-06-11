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Права и свободы гражданина определяют смысл и содержание законов

Права и свободы гражданина определяют смысл и содержание законов

Кого «судит» Конституционный суд и кто выступает в этом случае ответчиком? Что включает в себя муниципальное право? Какой праздник, существующий в Санкт-Петербурге, нужно отмечать и в других регионах страны, – в эксклюзивном интервью «АН» рассказал заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ Николай БОНДАРЬ.

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