Эстония предложила ЕС запретить ввоз любых товаров из России

Правительство Эстонии одобрило предложения по двенадцатому пакету санкций Евросоюза против России — среди прочего, страна предложила запретить ввоз любых товаров из России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на эстонского министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.