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Почти 70% россиян ни разу не обращались к психологу

Почти 70% россиян ни разу не обращались к психологу

24 марта в мире отмечается День борьбы с депрессией. Депрессия в медицинском смысле слова является болезнью, и лечить ее может только психиатр или психотерапевт, однако огромную роль в профилактике этого состояния и, как следствие, в сбережении здоровья играет психолог.

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