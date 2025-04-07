Российский рынок акций на открытии торговой сессии начал снижаться

Индекс Мосбиржи на российском рынке акций в начале торговой сессии продемонстрировал снижение на 4,72%, до 2 650,55 пункта, индекса РТС опустился на 4,72%, до 990,75 пункта, свидетельствуют данные торгов.
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