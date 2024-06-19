Профессор Бокерия раскрыла цвет полезных овощей и фруктов

Для здоровья врачи рекомендуют обязательно включать в свой ежедневный рацион овощи и фрукты. А чтобы получить еще больше пользы, стоит пользоваться правилом разноцветной тарелки — чаще есть плоды разного цвета.
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