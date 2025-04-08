Россияне все больше тонут в грехах: священник назвал самый страшный по церковным меркам, который сейчас воспринимается как норма в обществе Ольга БезродняяСвященник назвал самый страшный грех, который уже воспринимают как норму в обществе и большинство людей уже не воспринимают его как серьезное прегрешение.