Генпрокуратура РФ требует вернуть контроль над аэропортом "Домодедово" России

Генпрокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Московской области с требованием признать недействительными сделки, которые передали контроль над группой "Домодедово" иностранным фондам, и взыскать в доход России 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг".
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