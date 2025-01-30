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Генпрокуратура РФ требует вернуть контроль над аэропортом "Домодедово" России

Генпрокуратура РФ требует вернуть контроль над аэропортом "Домодедово" России

Генпрокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Московской области с требованием признать недействительными сделки, которые передали контроль над группой "Домодедово" иностранным фондам, и взыскать в доход России 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг".

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