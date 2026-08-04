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8 российских актрис, которые уехали за границу, но вернулись в отечественное кино

8 российских актрис, которые уехали за границу, но вернулись в отечественное кино

Решение уехать за границу часто кажется началом новой жизни, но остаться в профессии на чужом языке и в другой системе координат удается единицам.

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