В Китае арестовали хакеров, которые использовали вымогательский софт, напис...

В Китае арестовали хакеров, которые использовали вымогательский софт, написанный с ChatGPTЧетыре киберпреступника в Китае были арестованы за разработку программ-вымогателей с помощью ChatGPT и их применение, что стало первым подобным случаем в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)