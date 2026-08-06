17-летний работник пункта выдачи заказов, что расположен на Софийской улице в Петербурге, за четыре месяца вынес техники и вещей на полмиллиона рублей.
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17-летний работник пункта выдачи заказов, что расположен на Софийской улице в Петербурге, за четыре месяца вынес техники и вещей на полмиллиона рублей.