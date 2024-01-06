Первый китайский электрический самолёт совершил испытательный полёт Несмо...

Первый китайский электрический самолёт совершил испытательный полётНесмотря на обилие вариантов квадро- и оптокоптерных конфигураций аэротакси, первыми массовыми электрическими летающими средствами могут стать привычные лёгкие самолёты с электродвигателями вместо бензиновых моторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)