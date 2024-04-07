8 заданий для школьников, которые могут завести взрослых в тупик

Интересно, вам в жизни пригодились знания логарифмов или квадратных корней, которые вы получили на уроках математики? Если вы не выбрали математику как профессиональную сферу, то сейчас вам может быть сложновато решить даже обычный пример со скобками.
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