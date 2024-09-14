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Царьград

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В июле Россию посетило рекордное количество туристов

В июле Россию посетило рекордное количество туристов

Их количество составило рекордные 22,4 млн человек.В июле количество русских и иностранцев, путешествующих по России, достигло рекордного значения — 22,4 миллиона человек.

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