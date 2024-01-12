Названы три условия, как дать в долг и не пожалеть об этом

Финансист и инвестор, автор – эксперт Womanhit Гульнара Салихова дала 3 совета, как правильно давать в долг Сколько давать в долг Финансист советует одалживать ту сумму, с которой вы готовы попрощаться, поскольку всегда есть риск, что деньги вам не вернут.