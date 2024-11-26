С 25 по 29 ноября 2024 года пройдет неделя нулевого травматизма.

В период с 25 по 29 ноября 2024 года проводится мероприятие ´Неделя нулевого травматизма´. Неделя нулевого травматизма проводится с целью обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочих местах, предотвращения случаев производственного травматизма в организациях (недопущения ни одного случая травмирования в организациях в этот период) путе .