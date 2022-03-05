В Калининградской области пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся контрабандой табачной продукции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении депутата Калининградской областной думы Ивана Грибова, а также в отношении еще четверых соучастников возбуждено уголовное дело о контрабанде табачных изделий, совершенной организованной группой (ч.