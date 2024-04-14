Пётр Глебов из "Тихого Дона" был дворянином из рода Трубецких

Evgenija Palette поэтому имеем то, что имеем - глупые мамаши, называющие своих сынов "ЛЮЦИФЕРОМ", который, вырастая, не понимает никаких резонов (хорошо еще, что не убьет мать или бабку, ради квартиры), распущенные до нельзя недоноски (исключения только подтверждают правила), отсутствие всех и всяческих обязательств перед семьей, перед Родиной, перед самим собой...

Evgenija Palette Совершенно с вами согласна - и Бондарчук и Урсуляк, желающие ПРИМАЗАТЬСЯ К МИРОВОЙ СЛАВЕ ЭТОГО РОМАНА И ФИЛЬМА С ГЛЕБОВЫМ, только заземлили, опошлили этот фильм, напихав туда своих бездарных БАБ и ДРУГИХ РОДСТВЕННИКОВ...