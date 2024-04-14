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Пётр Глебов из "Тихого Дона" был дворянином из рода Трубецких

Пётр Глебов из "Тихого Дона" был дворянином из рода Трубецких

Пётр Глебов из "Тихого Дона": был дворянином из рода Трубецких, фронтовиком, однолюбом и двоюродным братом Сергея Михалкова.

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Комментарии
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Evgenija Palette
поэтому имеем то, что имеем - глупые мамаши, называющие своих сынов &quot;ЛЮЦИФЕРОМ&quot;, который, вырастая, не понимает никаких резонов (хорошо еще, что не убьет мать или бабку, ради квартиры), распущенные до нельзя недоноски (исключения только подтверждают правила), отсутствие всех и всяческих обязательств перед семьей, перед Родиной, перед самим собой...
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4 час.
Evgenija Palette
Совершенно с вами согласна - и Бондарчук и Урсуляк, желающие ПРИМАЗАТЬСЯ К МИРОВОЙ СЛАВЕ ЭТОГО РОМАНА И ФИЛЬМА С ГЛЕБОВЫМ, только заземлили, опошлили этот фильм, напихав туда своих бездарных БАБ и ДРУГИХ РОДСТВЕННИКОВ...
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4 час.
Алексей Тан
Бондарчуки и Урсуляк... это всего лишь ... ремесленники и то не большого пошиба...  и режиссура это всего лишь для них кормушка... мы знаем этих придворных ХУДОшников и певцов... Был такой Кобзон... как для иудее-комуняк пел... так и для воров в &quot;законе&quot;... так же глотку драл.... и эти лицедеи такие же.
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1 час.

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