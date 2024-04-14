Пётр Глебов из "Тихого Дона": был дворянином из рода Трубецких, фронтовиком, однолюбом и двоюродным братом Сергея Михалкова.
Пётр Глебов из "Тихого Дона" был дворянином из рода Трубецких
Комментарии
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Evgenija Palette
поэтому имеем то, что имеем - глупые мамаши, называющие своих сынов "ЛЮЦИФЕРОМ", который, вырастая, не понимает никаких резонов (хорошо еще, что не убьет мать или бабку, ради квартиры), распущенные до нельзя недоноски (исключения только подтверждают правила), отсутствие всех и всяческих обязательств перед семьей, перед Родиной, перед самим собой...
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4 час.
Evgenija Palette
Совершенно с вами согласна - и Бондарчук и Урсуляк, желающие ПРИМАЗАТЬСЯ К МИРОВОЙ СЛАВЕ ЭТОГО РОМАНА И ФИЛЬМА С ГЛЕБОВЫМ, только заземлили, опошлили этот фильм, напихав туда своих бездарных БАБ и ДРУГИХ РОДСТВЕННИКОВ...
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4 час.
Алексей Тан
Бондарчуки и Урсуляк... это всего лишь ... ремесленники и то не большого пошиба... и режиссура это всего лишь для них кормушка... мы знаем этих придворных ХУДОшников и певцов... Был такой Кобзон... как для иудее-комуняк пел... так и для воров в "законе"... так же глотку драл.... и эти лицедеи такие же.
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1 час.
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