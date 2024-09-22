Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Овны Пока все отдыхали, Солнце вошло в Весы – знак, который отвечает за вашу личную жизнь. Учитывая коридор затмений, даже не думайте вступать в брак или разводиться! Тельцы Солнце в Весах акцентирует ваше внимание на здоровье, а сегодняшний переход Венеры в Скорпион добавляет искр в личную жизнь.