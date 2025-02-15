В Хабаровске военнослужащие ВВО приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов

Представители командования военного округа, ветеранских организаций, краевой и городской администрации возложили венки и цветы на мемориале, посвященном воинам-дальневосточникам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах.
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