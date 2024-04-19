ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Светлана Позднякова
    Этого дебила просто в урну,вместе с его гольфом!!!Я вообще-то очень воспитанная женщина,но правда очень хочется изруг...Нельзя относиться...
  • Lora Некрасова
    Без пол-литра не разобрать...😶‍🌫️🥶😎Кадыров объяснил,...
  • Аудрюс
    А что поделать, если в обеих республиках, судя по происходящему, напрочь отсутствует "советская власть"?Кадыров объяснил,...

Кадыров объяснил, что жеское задержание его министра было провокацией и виновных надо гнать с треском

Кадыров объяснил, что жеское задержание его министра было провокацией и виновных надо гнать с треском

# Чернильница   Друзья, вчера мы с вами обсуждали довольно интересную новость о задержании министра МЧС Чечнии Алихана Цакаева рядом с ФКПП "Герзель" в Дагестане.

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Комментарии
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Нина Иванова
Ну,кто бы сомневался,что так и будет!
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1 час.
Аудрюс
А что поделать, если в обеих республиках, судя по происходящему, напрочь отсутствует &quot;советская власть&quot;?
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56 мин.
Lora Некрасова
Без пол-литра не разобрать...😶‍🌫️🥶😎
Ответить
20 мин.

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