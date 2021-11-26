«Дочь просто уничтожена», – Малинин отказался от общения со старшей дочерью

Недавнее появление Ольги Зарубиной в программе «Судьба человека» приоткрыло завесу тайны. Оказывается, Александр Малинин равнодушен к старшей дочери и отказывается от общения с Кирой.
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