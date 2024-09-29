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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Как фильм «Время» раскрывает цену жизни: философия, деньги и будущее человечества!

Рецензия на фильм «Время» (2011, США) Фильм «Время» сразу привлек меня своим названием, ведь в нем скрыты глубокие философские смыслы: что такое время, что такое будущее, что такое прошлое и настоящее? И действительно, я не ошибся в своем выборе.

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