Как фильм «Время» раскрывает цену жизни: философия, деньги и будущее человечества!

Рецензия на фильм «Время» (2011, США) Фильм «Время» сразу привлек меня своим названием, ведь в нем скрыты глубокие философские смыслы: что такое время, что такое будущее, что такое прошлое и настоящее? И действительно, я не ошибся в своем выборе.