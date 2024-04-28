Каким днем в истории было 29 апреля: хроника прошлого России и других стран Ирина ЛысенкоКаким образом 29 апреля оказался значимым для истории России и других стран мира — это следует изучить, поскольку в эти весенние сутки произошло множество известных и важных событий.