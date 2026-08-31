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Медицинская Россия

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Суд в Забайкалье пересмотрит дело об угрозе врачу скорой помощи

Забайкальский краевой суд отменил решение о прекращении уголовного дела в отношении жительницы посёлка Агинское, которая, по материалам дела, угрожала врачу бригады скорой помощи ножом.

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