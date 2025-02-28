Объем производства в Петербурге в январе увеличился на 2,8 процента

Наибольший рост продемонстрировала обрабатывающая промышленность Объем промышленного производства в России в январе 2025 года увеличился на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.
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