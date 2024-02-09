Гол Кузьменко помог «Калгари» победить в матче с «Нью-Джерси»

Андрей Кузьменко забил во втором матче кряду за новую команду и принес ей победу. В Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Калгари Флэймз».
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