Гол Кузьменко помог «Калгари» победить в матче с «Нью-Джерси»

Андрей Кузьменко забил во втором матче кряду за новую команду и принес ей победу. В Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Калгари Флэймз».