Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Защищавший левый берег Днепра Арсаланов рассказал, как ВСУ пытались уничтожить своих

Защищавший левый берег Днепра Арсаланов рассказал, как ВСУ пытались уничтожить своих

Старший лейтенант Золто Арсаланов, который удостоился государственной награды от министра обороны РФ Сергея Шойгу, рассказал, как ему удалось силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» уничтожить военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр.

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Комментарии
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Зоя Копань
Видела по зомбоящику этого достойного офицера, настоящий воин, улыбается, прямо приятно было смотреть, желаю ему быстрого выздоровления, вот на таких же и держится наша страна! Молодцы, Бурятия рулит, и тот танковый  экипаж, был тоже из Бурятии!
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