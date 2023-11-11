Защищавший левый берег Днепра Арсаланов рассказал, как ВСУ пытались уничтожить своих

Зоя Копань

Видела по зомбоящику этого достойного офицера, настоящий воин, улыбается, прямо приятно было смотреть, желаю ему быстрого выздоровления, вот на таких же и держится наша страна! Молодцы, Бурятия рулит, и тот танковый экипаж, был тоже из Бурятии!