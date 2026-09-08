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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» хочет натурализовать Вендела в 2027 году, чтобы он не занимал слот легионера («Mash на спорте»)

«Зенит» планирует натурализовать Вендела в 2027 году, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».  По информации источника, обсуждения этой темы идут в петербургском клубе.

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