Производитель БПЛА полностью арендовал бизнес-центр в Петербурге

До этого момента крупнейшими арендаторами офисной недвижимости в Северной столице были IT-компании и структуры нефтегазового комплекса Крупная петербургская компания ООО «СТЦ», специализирующаяся на разработке и производстве беспилотников, полностью арендовала бизнес-центр в Выборгском районе Петербурга.