Производитель БПЛА полностью арендовал бизнес-центр в Петербурге

До этого момента крупнейшими арендаторами офисной недвижимости в Северной столице были IT-компании и структуры нефтегазового комплекса Крупная петербургская компания ООО «СТЦ», специализирующаяся на разработке и производстве беспилотников, полностью арендовала бизнес-центр в Выборгском районе Петербурга.
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