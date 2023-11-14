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Парламентская газета

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День РУБОП празднуется 15 ноября

День РУБОП празднуется 15 ноября

В России 15 ноября отмечается День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. Праздник приурочен к принятию 15 ноября 1988 года приказа МВД СССР о создании Шестого управления министерства и аналогичных подразделений в территориальных органах внутренних дел.

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